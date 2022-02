‘No se habla de Bruno‘, de ‘Encanto’, es la canción número uno de Billboard

Pero este éxito va mucho más lejos para la música y letra compuesta por el músico, actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que de esta forma también logró su primer número 1 en la Hot 100.

El disco de la última cinta de Disney lidera otras cinco clasificaciones: Billboard 200, Ventas de Álbumes, Bandas Sonoras, Discos Independientes y Ventas de Álbumes Actuales.

‘We Don't Talk About Bruno’ subió un puesto esta semana e igualó así el logro cosechado por ‘A Whole New World’, de la cinta ‘Aladdin’, que llegó al número 1 en marzo de 1993 con las voces de Peabo Bryson y Regina Belle. Y superó ya a grandes éxitos de Disney como ‘Can You Feel the Love Tonight’, de Elton John para la película de ‘The Lion King’ (1994); ‘Colors of the Wind’, de Vanessa Williams y perteneciente a ‘Pocahontas’ (1995), y ‘Let It Go’, de la película ‘Frozen’ (2014).