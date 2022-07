“Quiero sembrar semillas en los niños que los inspire a triunfar”: Nacho

R.

Tengo una afinidad particular con este país porque en 2019 me nacionalicé colombiano, vivo agradecido porque llevo muchos años trabajando por acá y me han brindado mucho apoyo, me declaro hijo adoptivo de Colombia. Siento mucho respeto por este territorio y aquí quiero seguir haciendo historia con mi música y sembrar muchas semillas, especialmente en los niños, algo que los inspire a ser triunfadores.