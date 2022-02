¿Se parece a Maluma? Así luce Miguel Varoni tras cirugía estética

Pero, ¿Qué opina su esposa Catherine Siachoque de la nueva imagen del actor? “A mí él me va a gustar así sea gordo, flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, de diferentes formas, y él es mi amor, entonces la parte física no me importa mucho”, expresó la actriz colombiana en un Live de Instagram.

Además, aclaró que “yo creo que uno se debe ayudar con cosas, aparatos, cremas, tomando suplementos…Pero hay un momento que uno sabe que ya eso no va a pegar, eso ya no se va a mejorar. (…) Él había adelgazado tanto que ya necesitaba quitarse un poco porque es que perdió demasiado peso”.