Meira Delmar: un siglo del natalicio de la mujer que irradió poesía

“De tanto quererte, mar/ el corazón se me ha vuelto marinero/ y se me pone a cantar/ en los mástiles de oro/ de la luna, sobre el viento/ aquí la voz, la canción/ el corazón a lo lejos/ donde tus pasos resuenan/ por las orillas del puerto”. Este es un fragmento de su poema Verde Mar, que retumba en los oídos de quienes fueron sus estudiantes del Colegio Sagrado Corazón, institución que quedaba ubicada diagonal a la vivienda familiar de la literata.

Jorge De Castro es uno de ellos, quien da testimonio de lo lúdica que era como docente, una faceta que no es muy conocida.

Ella estudió Música en el Conservatorio Pedro Biava de la Universidad del Atlántico e Historia del Arte y Literatura en el Centro Dante Alighieri de Roma.

Más tarde fue profesora de estas asignaturas en la Universidad del Atlántico y también en el Colegio Sagrado Corazón.

“Había días en los que nos recitaba las mejores poesías en sus clases de literatura universal y literatura colombiana, nos hizo vivir momentos mágicos. Por su mística quedábamos hipnotizados. Nosotros teníamos fama de ser un grupo indisciplinado en las demás clases, pero con ella nos transformábamos, siempre nos quedábamos atentos por los conocimientos tan interesantes que transmitía. Era una persona muy afable y serena, con su mirada nos infundía respeto a los 44 estudiantes”, detalló De Castro, que entre 1968 y 1969, mientras cursó quinto y sexto de bachillerato, tuvo el privilegio de ser su estudiante.

En 1968 se creó la tuna del Colegio Sagrado Corazón, siendo Meira la encargada de crear el himno, dejando así una huella indeleble en esta promoción.

“En su casa fue donde nos enseñó el himno y lo aprendimos a tocar, al punto que una vez le pusimos serenata. Dos años antes de morir la invité a mi casa a comer, ella era muy familiar y allí recordábamos los tiempos vividos en nuestras clases”.

Carlos Visbal Galofre fue el estudiante de esa promoción al que Meira después de mucho tiempo le respondió una carta el 6 de julio de 1995. Este ingeniero industrial y magíster en Administración de Empresas le agradeció por los dos años que los guió en el salón de clases, por lo que Meira se inspiró así:

“Recuerdo que a veces solía mirar, a través de la gran ventana, los barcos que surcaban el Magdalena con rumbo a Bocas de Ceniza, donde tendrían que encontrarse con el Mar Caribe, todos camino a lo ignoto. Y pensaba, entonces, que como esos barcos eran ustedes, y que la vida era el mar”.

La carta también reposa en el museo. “Sentí mucha alegría al ver que mi carta había sido muy bien valorada por ella, me dijo también que la misiva le trajo la certeza de que no siempre el paso del tiempo trae consigo el olvido. Ella en sus clases nos enseñó mucho, hablaba de la importancia de leer Cien años de soledad que recién había sido publicada y nos daba la alegoría del famoso Realismo Mágico. A ella le encantaba y su cara se transformaba cuando contaba esos pasajes que le encantaban y nos invitaba a leer, un consejo que he seguido al pie de la letra después de tantos años”.