Martina La Peligrosa denuncia robo de su equipaje durante vuelo de Avianca

La publicación alcanzó en pocas horas más de 10 mil 'me gusta' y más de 700 comentarios. Algunos usuarios se sumaron al reclamo a Avianca y pidieron mejorar su servicios, pues se han vuelto frecuentes este tipo de denuncias en redes sociales.

"Es la tercera vez que escucho sobre un caso así, revisen las cámaras y capaciten bien al personal que tienen" y "en una ocasión me sucedió lo mismo, me rompieron un reloj, dañaron medicamentos. Hice reclamo a Avianca, me envío a la Policía y la Policía a Avianca, finalmente nadie responde", son algunos de los comentarios.