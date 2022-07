“Con ‘Leyenda viva’ el país se va a terminar de enamorar del vallenato”

R.

Colombia magia salvaje es la película nacional más taquillera de la historia, llevó a las salas de cine a 2.5 millones de personas, eso a través de un tema de orgullo patrio y de una estrategia de mercadeo muy grande, aquí va a pasar también algo parecido, estamos explotando de una manera muy grande el mercadeo, y estamos llevando una historia muy bonita y muy colombiana a nuestros paisanos. Queremos que se armen combos de amigos, de primos y de muchas familias volviendo al cine, tenemos fragmentos de más de 100 canciones que todos nos sabemos, así que sé que muchos las cantarán y también se llenarán de recuerdos, es una película cargada de sentimientos, hecha con el corazón y en la que sus protagonistas nos abren el alma, su vida y su legado que es el vallenato.

Realmente no me siento presionado por la cantidad de personas que puedan ir a las salas a verla, simplemente deseo que la mayor cantidad de gente se enamore del vallenato. Nosotros partimos de un pensamiento y es que la gente no conoce lo que es el vallenato, los colombianos no saben lo que es en realidad, pese a que es la música más escuchada en Colombia, eso no quiere decir que conocemos su esencia, porque esta música tiene unas historias y unas musas que la gente desconoce.