Mara Wilson, quien interpretó a ‘Matilda’, confiesa haber sido “sexualizada”

Cualquiera pensaría que ser una estrella de Hollywood a los nueve años es el sueño de muchos. Conseguir la fama a tan corta edad es algo que pareciera ser lo ideal, pero para otros simplemente esa ilusión se convierte en una pesadilla.

Ese fue el caso de la actriz Mara Wilson, quien en la década de los noventa, era todo un icono para los más pequeños o los más jóvenes. Aunque tuvo varios papeles en distintas películas como Señora Doubtfire (1993); Milagro en la ciudad (1994) y Matilda (1996). Esta última llevó a Wilson al verdadero estrellato y a convertirse en una de las actrices jóvenes más reconocidas en todo el cine.

Un poco más de cuatro años duró su carrera como actriz y aunque cosechó inmensos éxitos, a los 12 decidió retirarse augurando lo que quería evitar más adelante y sencillamente era la fama, o tal vez, la fama de Hollywood.

Actualmente, Mara Wilson tiene 35 años y optó por el camino de la escritura, muy alejado de la actuación. Recientemente escribió Good Girls Don’t, en el que quiso escarbar, hasta lo más profundo su pasado, para enfrentar su presente y entender por qué, aún después de 27 años, sigue cuestionando su paso por la fama.

En una profunda entrevista con el medio británico The Guardian, la actriz confesó: “No quería convertirme en una estrella, sino ganar algo de dinero para la universidad”. La intérprete de Matilda contó que cuando era niña veía que sus compañeros de estudio participaban de varios programas de la televisión, así fuera con un papel de extra e incluso su hermano estuvo grabando algunos comerciales. Así que ella decidió ir a la audición para la película Señora Doubtfire, junto a Robin Williams, y consiguió el papel. Su familia creyó que eso era algo que no iba a repetirse, pero luego Wilson consiguió el papel que la lanzó a la fama: Matilda.

Para la actriz, no se puede ser una estrella infantil "sin sufrir daños", pues asegura que es complejo vivir tras la sombra de un persojane.

"Notaba cómo las personas que me conocían se sentían decepcionadas porque yo no era tan inteligente, divertida o agradable como esperaban que fuera. Creo que esperaban que fuese Matilda, que es maravillosa, pero no es real”, expresó. Además sintió que constantemente estaba en una eterna competencia interior por no estar a la altura de su personaje, de lo que la mayoría de la sociedad quería.

Incluso mencionó que atravesó por una época difícil por culpa de la fama. No solo tuvo que enfrentar la muerte temprana de su madre por cáncer, sino también admitió haber sido "sexualizada", pero no por sus compañeros en el set, sino por la sociedad en general.

Recordó, en diálogo con The Guardian, que cuando era tan solo una niña recibía cartas de hombres mayores con contenido inapropiado”, además que cometió un error al buscarse en Google, pues encontró en sitios pornográficos en internet: “Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no he podido olvidar”. Además, aseveró que el papel de la prensa fomentó sus críticas a la sociedad, pues afirmó que cuando tenía siete años, los periodistas le preguntaban si sabía qué era el beso francés o qué actor encontraba “más sexy”.