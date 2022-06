Malambo degusta su primer Festival de yuca

Para unas croquetas de yuca, Barcasnegras indicó que se debe hacer: "una masa, pero la dejamos más saldente para el almidón se deshaga y se pueda compactar y eso se rellena con tocineta, queso de cabra y mozarella, se apana y se fríe".

Para suplir estos antojos, Jaider Meneses se desplazó desde Barranquilla y empezó a degustar lo mejor de la feria gastronómica.

"Es espectacular que desarrollen este tipo de eventos en los municipios. Me acabé de comer una ensalada que en vez de papa viene yuca y es deliciosa y unas costillas cm buñuelo de yuca que nunca había probado", manifestó.

Rosa Gutiérrez fue una de las malamberas que no se quiso perder ningún detalle de lo que este domingo inundaba la plaza: la comida.

"A mi me gusta mucho trabajar con la comida y me pareció ideal venir a observar los platos. Anteriormente se cultivaba era la yuca y tienen muchas representaciones, no las comemos en caribañolas, rosquetes, con asados y es delicioso", sostuvo.

Instruir a su familia sobre la importancia de la cultura Mokaná fue una de las motivaciones de Jonathan Torregroza para llegar en compañía de su esposa e hijos desde la capital del Atlántico.

"Vine con mi familia a que conocieran un poco de la cultura Mokaná. Es importante saber de nuestros ancestros. Espero que el Festival se repita todos los años. Me comí una deliciosa posta a la cartagenera con croquetas de yuca", expresó.