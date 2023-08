Luis Miguel enfrentaría demanda por usar dobles en sus conciertos

En los próximos días, el denominado ‘Sol de México’ podría ser acusado por la justicia argentina de fraude y otros delitos, luego de que se iniciaron los rumores de que el cantante había usado a dobles para sus presentaciones en el Movistar Arena.

Así lo habría informado el abogado de la denunciante, Roberto Casorla Yalet, al medio ‘Los Andes’, donde también reveló que “se va a sortear el jurado y la Fiscalía va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel ”.

El periodista Luis ventura ha sido uno de los primeros en revelar que el autor de “La Incondicional” se valió de un doble para el inicio de su tour.

Así lo dio a conocer en el programa ‘Chisme no like’: “Primero es mucho más chico de estatura, segundo no tiene la espalda que tiene el verdadero Luis Miguel (...) hay cosas que se pueden modificar, la masa muscular, bajar los kilos que hay que bajar, pero los huesos no se pueden tocar”.