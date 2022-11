¡Llega #BáilaloComoEs!, una apuesta de la Reina del Carnaval 2023

Dejar que los barranquilleros demuestren sus dotes artísticos. Ese es el principal objetivo de la soberana del Carnaval, Natalia De Castro, con su iniciativa #BáilaloComoEs. En ella busca exaltar y fortalecer el aporte cultural con el fin de celebrar nuestra riqueza folclórica a través de la danza.

#BáilaloComoEs será la oportunidad para reconocer el trabajo inigualable de las nuevas generaciones, que busca brindarle la posibilidad a cientos de jóvenes de transformar su vida en distintos sectores de la ciudad generando desarrollo a través del baile, el cuerpo y el movimiento.

De 16 a 30 años será el rango de edad para hacer parte del proyecto de la soberana. Becas en la EDA y elementos de danza serán varios de los premios que tendrán los participantes.

"Quiero que todos hagan parte de esta bonita iniciativa que he soñado desde siempre. Quiero que todos se den cuenta que se puede triunfar a través de la danza, esta pasión que me quita el sueño y que recorre mis venas me ha dado muchas alegrías y fue con diez años que todo este sueño empezó".

Desde hoy y hasta el 25 de noviembre estarán las inscripciones abiertas. Todos los interesados deberán llenar un formulario en la página web www.carnavaldebarranquilla.org. Raíces del Carnaval, ritmos latinos y ritmos modernos serán las tres categorías que harán parte de #BáilaloComoEs en la que podrán participar de forma individual, a dúo o grupal con un máximo de seis personas. La gran final será el próximo 18 de diciembre en el estadio Elías Chewing.

Por su parte, la gerente de Carnaval S.A.S, Sandra Gómez aseguró que fue la misma Reina del Carnaval la que propuso esta iniciativa que nace con el fin de llegar a cada rincón de nuestro país demostrando que en "Barranquilla nos movemos al son que nos pongan".

"Esta iniciativa no habría sido posible sin el apoyo de la Secretaría de Cultura. Aquí vamos a encontrar miles de talentos de la ciudad que van a poder explotar ese talento. Esto no empezó desde que Natalia fue nombrada como reina sino desde antes, ella quería algo que motivara a todas las niñas de la ciudad y desde Carnaval S.A.S estamos trabajando juntos para que sea una realidad. Más de 13 mil corazones vibrarán en nuestro amado Carnaval 2023. Invitamos a todos que se unan a esta iniciativa que se baila como es", dijo.