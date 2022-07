La salsa se queda sin el aullido de su lobo domesticado

La muerte de ‘Trico’ como lo llamaban de cariño sus allegados, ha sido lamentada especialmente por sus colegas.

Charlie Aponte, excantante de El Gran Combo de Puerto Rico, resaltó en las redes sociales: “Perdimos uno de los cantantes de salsa más admirados por su forma única de interpretar y sobre todo por la pasión total que sentía por la música. Me identifiqué mucho con él”.

A su vez, el también legendario salsero puertorriqueño Bobby Cruz expresó que “Héctor será siempre recordado por Doce Rosas, Lobo Domesticado, Periquito Pin Pin, No me Tires la Primera Piedra y No Soy Automático. Pero su más grande legado fue su humildad y haber sido un gran ser humano”, resaltó.

Por su parte Jerry Rivera compartió el siguiente mensaje: “¡No lo creo Dios santo! Tan hermosa voz y tremendo ser humano. Siempre con gran ética de trabajo y compañerismo. Gracias por inspirarme con tu talento y personalidad. Paz y calma para tus seres amados y ¡que Dios te tenga en gloria!”.