"La juventud debe conocer la historia del tarzán colombiano"

El apoyo que su familia le ha brindado en cada una de sus aventuras también ha sido clave, por ello, este putumayense de 76 años, agradece a estos seres por estar con él incondicionalmente.

“Lo importante es siempre tener el calor humano de la familia. Eso me motiva mucho para vivir cada día, por eso le agradezco a mis hijos y nietos por estar siempre conmigo”, afirma.

Su esposa María Pandur, con quien está próximo a celebrar medio siglo de amor, expresó que “él ha sido un buen esposo, un buen papá, no tengo quejas, siempre lo he apoyado en cada una de sus aventuras, el quince de este mes cumplimos cincuenta años de casados y me siento muy feliz por todo este tiempo que he pasado junto a él. Deseo seguir teniendo una bonita vejez a su lado para seguir acompañándolo a donde vaya”.