“‘La Guacherna’ es el legado costumbrista de Esthercita”: Milly Quezada

Álvaro Suescún, periodista y biógrafo oficial de Esthercita Forero, explicó que previó al éxito conseguido por Los Vecinos, la agrupación venezolana Los Melódicos, en la voz del maracucho José ‘Cheo’ García fue la encargada de grabar la versión original (1981) en el álbum Esta noche. Sería a ritmo de cumbia, muy lenta, lo que quizá no la convirtió en un fenómeno inmediato; mientras que Los Vecinos, al trasladarla al merengue, lograron que se convirtiera en todo un hit.

“La primera versión la grabaron Los Melódicos porque a Esther le gustaba mucho la voz de Cheo García que recién había salido de la Billo’s Caracas Boys. Después es que Enrique Chapman convence a Los Vecinos de grabarla y se convierte en todo un suceso”, explica Suescún.

El empresario Enrique Chapman contó que cuando laboraba en el sector hotelero en Estados Unidos, asistió a una presentación de Los Melódicos en el Hotel Hilton de Nueva York, donde le pidió a la agrupación interpretar La Guacherna, pero esta se negó.

“Cheo García me dijo que ese era un tema que habían grabado para complacer a una señora en Barranquilla, más no porque ellos hubiesen querido. Aquel comentario me llenó de rabia y hablé con Rafael Vásquez, esposo de Milly Quezada, que era productor de Los Vecinos, para que hicieran una nueva versión. Al principio no entendió mucho la temática, pero se la logré explicar”.

Chapman, a quien Forero dedicó El cambambero, contó que Los Vecinos la interpretaron por primera vez en el Hotel Crystal Palace y causó impacto. “Les dije que había que grabarla, se requerían 600 dólares para lograrlo, así que hablé con la colonia colombiana y conseguimos los recursos”.