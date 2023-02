‘La gota fría’ resuena en los Grammy

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de Elvis, West Side Story, Stranger Things y Top Gun: Maverick.

En el segundo, Encanto hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (The Batman), Hans Zimmer (No Time to Die), Jonny Greenwood (The Power of the Dog) y Nicholas Britell (Succession: Season 3).