Las mujeres redoblan su lucha contra la violencia de género

“Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte ¡nos queremos vivas!,que caiga con fuerza el feminicida”. Así se dibuja el clamor de millones de mujeres en el mundo que en unísono cantaron las estrofas de la Canción sin miedo de la cantante mexicana Vivir Quintana, un tema alzó la voz del género femenino por las numerosas víctimas que han quedado en el olvido por parte de sus gobiernos.

Una de ellas es Gloria Yamile Roncancio, abogada boyacense con especialización y maestría en Derecho Administrativo que en diciembre de 2014 fue víctima de violencia sexual por parte de su expareja.

El abandono o ausencia del aparto judicial es uno de los desasosiegos que más desalientan en este tipo de procesos.

“Los mayores niveles de impunidad que tenemos en el país está en los delitos sexuales, incluso más que los homicidios. Sin embargo, en materia de feminicidios, lo que se observamos es una altísima tendencia, los cuales son cometidos por hombres desconocidos que no son esclarecidos, son casos que finalmente son olvidados por las autoridades”.

¿Qué sucede con estos casos en el país, quién responde por ellos, se archivan?, para la abogada, muchos de ellos ni siquiera se investigan.

“Es que no se investigan y dejan a las familias totalmente desamparadas. Esto no debe ser un asunto solo de mujeres, es de Derechos Humanos y se requiere un compromiso social e institucional”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en el planeta una de cada tres mujeres ha sufrido o sufrirá violencia a lo largo de su vida, cifra que para la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aido, ha permanecido inalterable durante la última década.

“Esta es una violencia que está lamentablemente muy normalizada. Comentarios verbales no deseados, tocamiento y violencia sexual, tienen un amplio espectro y está totalmente subestimada. No hay información realista, no hay datos concretos que puedan ser verificables”.

Para Aido, se deben reestructurar las políticas públicas que en realidad beneficien y apoyen a la mujer.

“Hay que modificar toda la política pública en lo que tiene que ver con el enfoque de género, en el espacio público porque eso conlleva desde la generación de datos, transformación de los imaginarios y planeación con enfoque de género. Son muchos más los retos que las victorias”.

Además, la abogada feminista y defensora de Derechos Humanos, Luz Estella Romero Villalba, que recientemente recibió el galardón de Defensora del Año en el Premio Nacional de los Derechos Humanos hizo énfasis en la aceleración que debe existir en estos procesos.

“La Justicia y en general todo el Estado Colombiano debe acelerar las medidas afirmativas de erradicación de la violencia para poner a Colombia a la altura de las agendas internacionales de atención a la desigualdad de género”.