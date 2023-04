Kim Kardashian actuará en la nueva temporada de ‘American Horror Story’

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, ‘Keeping Up with the Kardashians’ y ‘The Kardashians’. De este último actualmente es la productora ejecutiva.

La celebridad conoció la fama primero como estilista de la ‘socialité’ Paris Hilton y después por la filtración de un video de contenido sexual junto al cantante Ray-J.

Cuando ya figuraba como una de las celebridades de Estados Unidos, decidió estrenarse en el ámbito empresarial, lanzando líneas de belleza y de ropa como Skims y KKW Beauty o SKKY Partners, una firma de capital de riesgo enfocada en inversiones en los sectores del consumo y de los medios de comunicación.

La polémica ha formado parte de su carrera y una de las más recientes ha sido su separación del rapero Kanye West, conocido como Ye tras su reciente cambio de nombre y con quien tuvo cuatro hijos.