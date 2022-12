José Alejandro Acuña, el médico innovador que conquista Europa

Exclusivamente motivado por la necesidad de superarse a sí mismo, José Alejandro Acuña, médico estético barranquillero posgraduado en Europa, ha sido recientemente galardonado por su trayectoria profesional.

Dentro de la multiplicidad de consideraciones que se tuvieron en cuenta para otorgarle el ‘The European Awards In Medicine 2022’ en el campo de la medicina estética, pesó mucho su compromiso con la innovación y los resultados en sus procedimientos.

Acuña es pionero en la implantación y desarrollo de las tecnologías Vaser (eliminación de grasa)y Renuvion (utilización de la energía para rejuvenecer la piel) en España, lo que le ha permitido reducir increíblemente los tiempos de intervención y postoperatorio en sus tratamientos.

Sin embargo, a pesar del éxito del que goza hoy, antes de llegar a la Medicina, Acuña asegura que tuvo que enfrentarse al reto más grande de su vida: decidir sobre su pasión.

Su etapa de infancia y adolescencia transcurrió con bastante normalidad, durante el colegio se destacaba notablemente en las clases de su interés, pero más allá de los salones, José Alejandro tenía una motivación particular, el fútbol.

“Durante gran parte de mi adolescencia me dediqué a jugar fútbol. De hecho, por muchos años lo consideré como mi proyecto de vida, yo creo que era muy bueno, pero más allá del talento lo que me hacía destacar era que me gustaba mucho, por eso desarrollé disciplina para el deporte”.

Pasado el tiempo, la pasión por el balompié siguió creciendo, José termina el colegio y aún visionaba dedicarse al deporte, y es ahí cuando tiene una de las conversaciones más importantes con su madre.

“Yo siempre he creído que las madres tienen una sabiduría especial, y si bien yo era talentoso y me gustaba el fútbol, las oportunidades ahí eran reducidas, y recuerdo que mi mamá se sienta a conversar conmigo y me plantea: ‘tienes la oportunidad de arriesgarte con el deporte o de estudiar algo en la universidad, ¿qué vas a hacer? Ahí reaccioné, evalué y me decidí por la medicina”.

Su encuentro con las ciencias de la salud no fue tan repentino, las aptitudes para ejercer como galeno las fortalecería durante sus estudios de pregrado. Su clave para el éxito sería la disciplina que había aprendido en el deporte. “Por ocasiones me parece increíble que todo en la vida se conecta, en la universidad comencé a descubrir un mundo alrededor de la medicina, todo era novedoso y riguroso, y fue ahí donde hice uso de toda esa disciplina que había adquirido”.