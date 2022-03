Los dardos de Residente a J Balvin: origen de la pelea hasta nueva canción

La tensión entre ambos pareció disiparse cuando Residente eliminó ese primer video. Sin embargo, el 2 de octubre el boricua sorprendió con un segundo video en su cuenta de Instagram, en el que no solamente calificó a Balvin como “un traidor”, sino que además reveló detalles íntimos de conversaciones que ambos habían tenido.

Así hasta el punto de conocerse que Residente fue quien realmente escribió el único mensaje publicado por Balvin en el marco de las protestas del paro nacional, desarrolladas hace poco menos de un año en Colombia.

“Yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que le dedicaste a tu país durante las manifestaciones. El único mensaje que publicaste te lo escribió un puertorriqueño, porque no te sale ni eso”, le dice Residente a Balvin. “Pa’colmo, lo pegas literal y le pones ‘Jose’ como si lo hubieras escrito tú. Tu país quemándose en llamas y tú pendiente en sacar un disco”.

“Compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y me pediste que lo bajara. Llamaste a todo el mundo pa’que me buscaran. Me dejaste como 8 mensajes por WhatsApp diciéndome ‘falso’ y por las redes escribes ‘respeto tu opinión’”, le espetó Residente.

En ese momento, Residente también acusó a J Balvin de haber sido desleal para con Juanes, quien le habría dado una mano al artista urbano en sus inicios.