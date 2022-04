Intimidades del reencuentro póstumo entre Gabo y Mercedes

En su discurso, Rodrigo le puso algo de humor a la ceremonia al recordar que su madre “cuando te hablaba generalmente te felicitaba por algo, pero al mismo tiempo te regañaba, eso era porque era muy buena consejera”.

También destacó sus luchas junto a su padre y lo importante que fue en su vida, ya que donde quiera que vivieron, siempre mantuvo ese ser Caribe vivo y lo demostraba en los fogones, y aunque no cocinaba mucho, daba instrucciones para que les prepararan mote de queso, arroz con coco y dulce de mango.

Uno de los momentos más especiales se vivió cuando se escucharon las palabras de sus nietas. Las primeras escritas por Emilia, que no asistió al evento, porque tal y como lo expresó en su discurso “no le gustan las despedidas”.

Fue su padre Gonzalo el encargado de leerlas, Emilia fue quien clasificó y puso a la venta el guardarropa de Gabo y Mercedes en México.

“Abue’ hay un inmenso vacío en nuestras vidas, pero todo lo demás sigue prácticamente igual (…) Tus nietos siguen siendo un desorden, pero adorables y tus nietas impecables como siempre (…) y tus amigos igual de fiesteros que siempre, y si no me crees espérate esta noche. Quizás lo único que ha cambiado es que tu clóset está vacío, pero no te preocupes le dimos una segunda vida y ayudamos a mucha gente, al igual que tú en vida te propusiste ayudar a tantos”.

González contó que las palabras que más me le llegaron al alma fueron las que pronunció Inés, la hija de Rodrigo, ya que explicó lo maravilloso que era ver televisión junto a Mercedes.

“Me tocó mucho el corazón porque hizo alusión a lo bello que era ver telenovelas juntas, noticieros y especialmente el programa Caso Cerrado, algo que yo también hice muchas veces con Mercedes. A mí no me da pena decir que me encanta Caso Cerrado y eso fue gracias a ella”.