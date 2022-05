Hugo Carlos Granados y Álvaro López, dos Rey de Reyes con dinastía

Los dos últimos ganadores que había tenido el concurso Rey de Reyes del Festival Vallenato fueron Hugo Carlos Granados (2007) y Álvaro López (2017), acordeoneros provenientes de dos de las dinastías de mayor respeto dentro de este folclor.

Granados no se ha movido mucho en el plano comercial, sino que con su nota raizal es uno de los que más contratan a nivel nacional para amenizar fiestas privadas y eventos corporativos; mientras que Alvarito es mucho más popular porque cosechó muchos éxitos al lado de figuras como Jorge Oñate y Diomedes Díaz, con este último ganó el Grammy Latino en la categoría Cumbia-Vallenato en 2010 con el álbum Listo pa’ la foto. En estas dos figuras nos enfocaremos en esta última entrega festivalera.

Ambos dialogaron con EL HERALDO y además de recordar la conquista de su corona, también entregaron detalles de su presente.

Hugo Carlos proviene de la dinastía Granados, que tiene como bastión a Ovidio Granados, considerado el mejor técnico de acordeones.

Su hermano Juan José Granados en 2005 fue Rey Vallenato y su tío Almes Granados hizo lo propio en 2011.

Él por su parte es pentacampeón del vallenato, ha sido Rey Infantil, Rey Aficionado, Rey de Reyes Aficionado, Rey Vallenato Profesional (1999) y Rey de Reyes entre los profesionales en 2007.

“Los recuerdos que tengo sobre mi hazaña son los mejores, coronarse Rey de Reyes es un logro muy complejo de alcanzar, eso me llena de orgullo y siento la satisfacción del deber cumplido. Tengo dos momentos especiales que no se me borran de la mente, el primero tiene que ver con que los 26 aspirantes a esa corona mostramos un nivel muy alto y el público siempre me respaldó, fui el favorito del pueblo, así que en el momento que salgo vencedor, hubo una alegría colectiva”.

Lo otro que evoca es que su esposa, la barranquillera Adelita Gómez, antes de salir de casa para disputar la final, le compró una camiseta blanca en la que escribió con marcador la frase: “Gracias Dios”.

“Me estaba cambiando y ella me dijo que me la pusiera debajo de la guayabera, me dijo que si ganaba se la mostrara al pueblo y su presagio se hizo realidad”, contó sobre aquella final en la que se enfrentó ante Álvaro y Navín López, Chiche Martínez y Ciro Meza.

“No me han visto mucho en el plano comercial porque mi nota es muy cercana a lo auténtico y en el mercado buscan otras alternativas más ligadas a los ritmos modernos. En ningún momento he intentado cambiar mi estilo, por eso me muevo más en las fiestas privadas y eventos corporativos a nivel nacional, en estos espacios soy el rey”, aseveró.

Una vez fue coronado como Rey de Reyes del Festival Vallenato en alianza con su esposa, que es productora de radio y televisión creó una fundación para velar por el bienestar de las dinastías, juglares y Reyes Vallenatos.

“A eso le hemos dedicado muchos esfuerzos. Por medio de la fundación se nos han dado muchas cosas, velando por las condiciones de vida de quienes le han entregado tantas glorias a nuestra música, a ellos los hemos mantenido vigentes”.

Algo de lo que también se siente orgulloso es de haber proyectado la mejor imagen del vallenato por países como: México, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, España, Líbano, Emiratos Árabes y Marruecos.

“Conocer esa cultura y que personas de esos países te aplaudan tras apreciar tu talento, es algo que te alegra el alma”, dijo.

Hugo Carlos indicó que en esta edición participaron reyes muy jóvenes, y son ellos a quienes les compete la responsabilidad de sostener las bases folclóricas de aquí en adelante.

“En el 2020 se cerró la tercera y cuarta generación de acordeoneros en el Festival Vallenato con el triunfo de Manuel Vega. Ahora les compete a las nuevas generaciones representarnos ante Colombia y el mundo”.