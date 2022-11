Hija de Jason David Frank, el Power Ranger verde, envió un conmovedor mensaje

“Te amo más de lo que podría describir. Eres la luz de mi mundo. La razón por la que presiono tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama”, agregó.

En sus últimos años el actor nacido en Covina, California-EE. UU., dirigía un dojo en el que compartía sus conocimientos de artes marciales con sus estudiantes y además desarrolló un nuevo estilo de pelea llamado Toso Kune Do.

También realizó su propia serie web autobiográfica junto con la compañía cinematográfica independiente Bat in the Sun y la compañía Machinima, llamada ‘My Morphin Life’, donde relata, entre otras cosas, su vida después de haber trabajado en la serie ‘Power Rangers’. En 2016, durante la New York Comic Con, se confirmó que Frank daría vida al personaje Bloodshot en la nueva serie ’Ninjak vs the Valiant Universe’, estrenada en 2017.