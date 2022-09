“Gracias, Justin Bieber”: fan que se tatuó fecha de concierto y lo cancelaron

Dado su impacto, cada presentación de Bieber en todo el planeta es una puesta en escena monumental, que involucra un montaje con un amplio número de personas y la expectativa generada entre los seguidores del artista, que no escatiman en ideas para demostrar su lealtad al artista.

Algunos seguidores optan por ir a la noche del concierto con prendas alusivas al cantante en cuestión. Otros, por su parte, deciden convertir su pasión por la música en un estilo de vida, que involucra no solo estar presente en los conciertos, sino también conocer todos los detalles públicos y privados del personaje; y en algunos casos, los seguidores van más allá, y esto fue lo que sucedió en Argentina.

Justin Bieber tenía programada una gira para interpretar sus más recientes éxitos, tales como 'Peaches', 'As I am', 'Holy' y 'Deserve You', pero por problemas médicos, el artista tomó la decisión de suspender su presentación en todos los países para los cuales estaban preparándose los seguidores.