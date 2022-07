‘Leyenda Viva’, la película que custodia la memoria de la música vallenata

El compositor Sergio Moya Molina, compositor de ‘La Celosa’ llegó acompañado de su esposa Juanita Fula, quien sirvió de musa inspiradora para esta canción que se propagó por el mundo.

“Estoy feliz porque estoy saliendo en cine, quién no va querer aparecer en la pantalla gigante, eso es un privilegio que tienen pocos y ahora yo. Me encanta aparecer en esta propuesta cargada de vallenato, está lleno de canciones que gustan mucho y solo me resta decirles que vengan a cine a ver ‘Leyenda Viva’”.