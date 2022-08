Escoltas de Epa Colombia habrían sacado sus armas para colarse en una fila

De acuerdo con las denuncias, el equipo de seguridad de la empresaria habría intimidado con armas de fuego a los usuarios y empleados del sitio para que fueran atendidos rápidamente. Además, según testigos y videos se escucha lo que parecen ser disparos cuando se retiran del lugar.

“Una camioneta se coló con la ayuda de sus dos escoltas que mostraron sus armas como amenaza para darles paso, iba con mi papá y con mi hermano menor de edad y quedamos fríos del miedo”, señaló una usuaria en Twitter.

Este fue el video del día viernes 29 de Julio en el @McDonaldsCol de salitre tras haber sido amenzados por los escoltas de @iEpaOficial con un arma para entrar sin hacer fila al automc, y tras ser sacados por los trabajadores de @CityParkingsas se puede oír como disparan al aire pic.twitter.com/ukHHee4dhp — valentina Pérez (@titinapb) August 1, 2022

La misma usuaria denunció que un acompañante de su mamá se acercó a mediar con las personas de la camioneta que se encontraba en el lugar y se percataron que uno de los pasajeros del vehículo era la Epa Colombia, quien le habría a la mujer que ya se ‘bajaba para tomarse una foto con su hija’, sin dimensionar el comportamiento que había tenido su equipo de seguridad.

Sobre los supuestos disparos, la persona que denunció el hecho señaló que: "Me han llegado un par de mensajes de personas que afirman que los sonidos que se escuchan al final del video no son disparos, son sonidos de carros modificados, no tengo conocimiento del tema, pero en su momento las personas que nos encontrábamos allí creímos oír otra cosa".

Por ahora, la influencer no se ha pronunciado al respecto.