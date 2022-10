“Es importante que la ciencia llegue a niños y jóvenes”

Al ver hoy el currículo de Edwin llama la atención el hecho de poder haber alcanzado el grado de postdoctor y más aún cuando lo realizó en el MIT.

Sin embargo, para él es importante vivir cada proceso de la vida, pues “en cada momento de la vida se aprenden las cosas necesarias para esa parte”.

Su primaria la estudió en la IED Golda Meir, en el barrio Las Américas, de ahí pasó al Colegio de Barranquilla en el que “tuve muy buenos profesores que me guiaron desde temprano. Me inspiró un profesor que todavía lo recuerdo, el profesor Winston Frías que me dio clases de Matemáticas en décimo, él me motivó muchísimo”.

Luego de terminar el bachillerato, pasó a la Universidad del Atlántico, en la que en 2009 se graduó como Físico. Posteriormente emprendió viaje por las mejores universidades, que continuó en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en la que hizo su maestría y su doctorado.