Woody Allen anunció que el cine ya no le emociona y se retirará pronto

Ahora, sostuvo, las películas se quedan en las salas dos semanas, seis con suerte, y luego van directas a las plataformas de "streaming", sobre todo después del tiempo en casa impuesto por la pandemia de coronavirus, que Allen describió como "el final".

"No es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto", apostilló, por lo que anticipó una próxima retirada y "quizás un giro hacia la escritura", ya sea con una novela o con ensayos como los que ha publicado recientemente, llamados "Zero Gravity".

De la misma manera que el cine, el director se lamentó del presente del teatro y de Broadway, y recordó una "variedad" que a su juicio ya no existe porque el famoso distrito del centro de Nueva York se ha convertido en "un centro comercial espantoso".