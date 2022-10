El caso del influencer ‘JuanDa’, todo un campanazo de alerta

Y es que desde el 12 de marzo de este año, el creador de contenido hizo una publicación en la que anunciaba haría una pausa del mundo digital, esto con el propósito de tener un tiempo para sí mismo.

Por lo que sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram y sus otros 18 millones en TikTok le perdieron el rastro al joven que compartía contenido de comedia.

Luego de esto pasaron los días, las semanas, los meses y el influenciador sorprendía por su atípica inactividad en las redes sociales.

El tiempo siguió transcurriendo y se completaron poco más de seis sin tener noticias de él.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado martes 25 de octubre el joven volvió a manifestarse en su perfil con un post que inmediatamente se llenó de reacciones de sus seguidores.

Se trataba de cuatro fotografías en carrusel, en las que se le ve con una camiseta negra que lleva estampado a Chayanne, y sostiene carteles con mensajes escritos, el primero de ellos: “Ola, alguien se acuerda de mí? xd”

Al deslizar se veía otra foto en la que anunciaba una transmisión en vivo para ese mismo día a las 8:00 p. m. y un nuevo video en YouTube para este miércoles a la misma hora.

Como lo había adelantado, realizó su live y tuvo alrededor de 700.000 visualizaciones simultáneas, lo cual supone la segunda cifra más altas para esta clase de contenido en la historia de la plataforma, solo quedó por debajo del rapero y convicto estadounidense 6ix9ine (1.9 millones de vistas), y superó a Cristiano Ronaldo (418.000 visitas).

En el video en vivo, JuanDa contó los detalles de lo sucedido en todo el tiempo de ausencia, incluyendo las razones por las que se había alejado de la vida social ajetreada que llevaba. Su salud mental se encontraba expuesta.

Así mismo también mencionó los momentos difíciles por los que atravesó en los últimos meses, un problema que venía afrontando desde que era niño: “Siempre sentí que era una carga para mis amigos y mi familia”, expresó entre lágrimas.

A pesar de que JuanDa ha sido reconocido por sus contenidos de humor y por el sarcasmo que le pone a algunas situaciones de la vida cotidiana, en esta oportunidad el influencer se alejó de la comedia y relató que pasó por un episodio crítico de depresión y ansiedad.

Por lo que al contar uno de los momentos más difíciles que pasó durante este tiempo dijo que: “Hace muchos años he odiado cosas de las que represento. Desde chiquito me odiaba. Siento que llegué a esta vida para ayudar a las personas que me quieren y ser como un soporte. El 22 de abril de este año dije, llegó la hora”.