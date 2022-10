“Cada mal comentario que hacen de Onofre ratifica mi buen trabajo”

R.

Las personas saben claramente que una cosa es la actuación y otra cosa el personaje, por eso yo me siento tranquilo. Así sean comentarios a veces groseros, un poco agresivos, yo siento que tiene mucho que ver con la forma como el personaje ha escalado en el público. Y desde luego, yo no salgo de mi casa sin que todo el mundo me esté pegando el grito de: “¡Onofre, Onofre!”. Me dicen cosas como “oye como eres de malo, eres una porquería, oye tú eres un perro”, pero eso se debe a todas las cosas que han pasado con esta historia, no porque se las digan a Diego Vásquez.