La huella que pinta una maestra en sus alumnos

A lo largo de su camino, Elida ha logrado pintar los corazones de jóvenes en las distintas escuelas del departamento donde ha ejercido su profesión. Sus principales cualidades no las pierde a la hora de convertirse en una guía.

Julio Villamil es un destacado exalumno de esta maestra. Fue tanta la huella que le dejó esta maestra durante los años de estudios, que al finalizar el bachillerato decidió continuar por este sendero y estudiar Artes Plásticas.

Actualmente, se encuentra en octavo semestre y se siente agradecido con su maestra por haberlo marcado en lo personal y académico.

“En mi vida como artista la maestra Elida influyó un noventa por ciento porque gracias a ella tomé la decisión de estudiar esta carrera y no me arrepiento. En lo personal reforzó mucho los valores que me hacen como persona, ella ha hecho muy bien su labor conmigo y con todos los estudiantes que hemos pasado por aquí”, afirmó Villamil.

Este joven galapero asegura que a pesar de los años no se olvida de su maestra y aún hoy le sigue dando consejos tanto en su vida personal como profesional.

“La seño Elida siempre ha sido una ‘madre’, han pasado ya cinco años desde que recibí grado de bachillerato y no me olvido de ella, particularmente vengo constante, la saludo, le muestro y me corrige dibujos o pinturas que esté realizando para la universidad”, sostuvo Villamil.

Cristian Suárez fue otro estudiante que también tuvo la oportunidad de ser orientado por esta maestra. Hoy en día es un joven bailarín, pintor, decorador y le agradece a las distintas maestras de arte que tuvo en su camino, entre ellas, Elida.

“Para mí Elida ha sido como una segunda mamá, en ella encontré un apoyo grande cuando fui su alumno y hoy en día, más de cinco años después, sus enseñanzas y consejos los sigo manteniendo presentes”, añadió Suarez.

Por otro lado, Antonio Carrillo Pretel, coordinador académico de la institución donde labora Barrios, expresa su opinión de esta docente en el ámbito laboral.

“Elida es una profesional de la educación que vibra con este proceso. Además de sus competencias laborales tiene unas excelentes competencias humanas y eso se puede ver en el trato con los estudiantes”, sugirió Carrillo.

Este coordinador dice que la educación necesita más personas como esta docente por su compromiso con los estudiantes.

“La educación necesita de personas como ella, que sientan que educar no es un trabajo cualquiera, sino un vibrar y sentirlo con el hecho de saber que le estás desarrollando las competencias a esos jóvenes”.

De igual manera, Carrillo “agradece” contar con una docente como Elida en la institución y espera que “ojalá tenga mucho tiempo el placer de ser el coordinador de una profesora tan buenas competencias”.