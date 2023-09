Cinco historias cargadas de puro amor

“No gustaba de costeños, decía ella”, expresó el doctor Jhonny Pulido, quien casi a primera vista sintió una fuerte atracción por la mujer con la que hoy en día comparte su vida. Se conocieron en Barrancabermeja, donde el profesional solo iba hacer unos turnos, pero después de terminarlos se quedaba hablando con Lenis Peña, y aunque por su mente no pasaba relacionarse con un costeño, él logró que ocurriera.

El amor pudo todo para ellos, después de un año y medio en Barrancabermeja tomaron la decisión de vivir en Barraquilla, actualmente la pareja lleva 12 años de relación y trabajan juntos en su propio consultorio de odontología, ella como su auxiliar y en la parte administrativa, y él cómo odontólogo. “El me conquistó y me trajo para Barranquilla, donde hemos construido un amor especial y de mucha dedicación. Él me esperaba cada noche hasta que terminara de trabajar, me invitaba a salir, me acompañaba en mis cosas y así logró enamorarme y traerme para esta ciudad, cuando en mis planes no estaba estar con un costeño”, destacó Lenis.

Para esta pareja la fortaleza y trabajar con dedicación es su motivación de todos los días, el trabajar en equipo y ser profesionales en el consultorio es algo que tienen en cuenta cada jornada.