Los cuatro costeños que buscan la gloria en el ‘Desafío The Box’

En diálogo con EL HERALDO Gabriela Tafur, que será la anfitriona del programa, señaló que es la primera vez que realiza televisión y que se siente a gusto, porque es un programa que conoce a la perfección. “Nunca he hecho televisión, es el primer formato en el que estoy y va a ser muy emocionante verme en pantalla en medio de un programa con el que crecí, porque yo hago parte de esos jóvenes que crecieron viendo El Desafío, lo he visto durante 18 años y siempre soñé con estar aquí. Ha sido un desafío muy grande aprender a manejar las cámaras, pero me siento feliz por el acompañamiento que he tenido”.

También destacó la fuerza femenina que tiene el programa, la cual ha podido palpar en cada prueba. “He tenido la posibilidad de convivir con las participantes y me he dado cuenta que en Colombia hay mujeres muy fuertes, y las que están acá realmente son súper humanas. Algunas de ellas han tenido un choque emocional muy fuerte porque han tenido que desprenderse de sus hijos por mucho tiempo, pero todo lo que hacen en esta competencia es pensando en su futuro. Ser mujer aquí es sinónimo de fuerza y valentía”, declaró Tafur a esta Casa Editorial.

En ese mismo sentido Andrea Serna, que por tercera vez será la presentadora del programa, indicó que esas mujeres que son madres, le llaman mucho la atención porque llegan a las competencias con una motivación muy fuerte. “Eso no solo se ve en los boxes, sino también durante la convivencia, pero les digo que la fuerza de las desafiantes es tremendamente inspiradora, me les quito el sombrero, ellas tienen fuego en el interior y eso explota cuando se paran al frente de cualquier hombre”.