Darío Gómez: una vida a la que la muerte siempre rondó

Otro de su familia que vio la muerte de cerca fue Wilmar Humberto Gómez Pineda, el hijo mayor del popular cantante, que fue secuestrado en el oriente antioqueño en marzo de 1999.

El plagio ocurrió cuando después de un concierto en el municipio de Granada, regresaba a la ciudad de Medellín. Wilmar, de 28 años, es hijo del primer matrimonio de Darío Gómez con Nubia Pineda y al igual que su padre es cantante. Los hombres que se lo llevaron, armados con ametralladoras, detuvieron la marcha del vehículo sobre la carretera y pidieron a los ocupantes que se identificaran. A Wilmar le insistieron que dijera quién era su padre y cuando dijo de quien se trataba, le respondieron: es a usted al que necesitamos.

Días después El joven cantante, conocido como El príncipe fue liberado en la zona rural del corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada, muy cerca de donde fue privado de la libertad. Aunque el Eln había asegurado que no lo liberaría hasta que su padre Darío Gómez, el famoso Rey del Despecho , no entregara mil millones de pesos, Wilmar dijo que por su liberación no se efectuó ningún tipo de pago.

Afortunadamente al ver que no podían llegar a ninguna negociación con mi padre me liberaron , dijo ayer en su casa del barrio París de Medellín, a donde llegó de sorpresa hacia las 5 de la tarde. Desde el principio Wilmar supo que una fracción del Eln lo tenía secuestrado, pero solo hasta ayer se enteró de su liberación y de la cantidad que pedían por su libertad. El hijo de Darío Gómez afirmó con respecto al distanciamiento que existe entre él y su padre: este es un buen momento para olvidar el pasado.