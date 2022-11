Claudia Bahamón recordó lo último que habló con su padre tras accidente

En el post se ve una fotografía de Claudia abrazando a su padre, acompañado de un mensaje en el que revive los momentos previos al accidente.

“Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía “claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar. No quise abrir los ojos. Y entonces, lo predecible: me choqué, se abrieron los airbags y volé! Cumplí mi misión de ir a visitarte pues quería estar más cerca de ti”, se lee.

“Desperté y es 7 de Noviembre. Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: “perdón, me quedé dormido. Me llamó Mateo y fue algo así: “mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: “perdón me quedé dormido”. Estas con mi mamá?”…”, contó la modelo.