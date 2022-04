Cinco años sin El Gran Martín Elías

Su hermana Kelly Elvira Díaz Franco, contó que en sus últimos años Martín Elías se tornó muy espiritual y por eso constantemente se hablaban para compartir la palabra de Dios.

“Ese Lunes Santo hablé con él por teléfono, le conté que acababa de hacer un retiro y como él asistía a la iglesia compartimos muchos mensajes. También, como soy la abogada de la familia, me preguntó cómo iba el tema de la sucesión de mi papá. Me arrepiento de no haberle dicho más cosas, porque Martín era demasiado noble, juguetón, súper tímido aunque no parecía, y unía siempre a sus 20 hermanos. De hecho cuando él murió hubo un separación entre nosotros y gracias a Dios ahora volvimos a unirnos tras la muerte de nuestro otro hermano Moisés (30 de abril de 2020), entendimos que no debíamos estar con diferencias, sino más unidos que nunca”.

Kelly Elvira reveló que cada vez que tomaba se tornaba melancólico y lloraba mucho al Cacique de La Junta y decía que pronto se iban a encontrar en el cielo. “Uno lo regañaba mucho por eso, y no paraba de llorar como un niño chiquito e insistía en que él quería volver a ver a mi papá”.