Cécile Lavergne: Una francesa con esencia barranquillera

15 años de servicio social



Durante 15 años, Cécile ha tenido todos los visados posibles para mantenerse en el país. Sin embargo, recientemente celebró que por medio de un trámite especial logró recibir la ciudadanía colombiana por Mérito de manos de la Cancillería.

Este estatus migratorio no solo la llena de una inmensa alegría, sino que es resultado del trabajo comunitario que desarrolla en los sectores más vulnerables de Barranquilla desde que llegó a la ciudad.

“Mi trabajo social no discrimina de una razón social, aunque ahora la tengo. Realmente, el trabajo que hago con mi equipo siempre ha estado enfocado a creer en aquellos en los que nadie lo hace y llegar a lugares a los que nadie quiere llegar”.

Con esta premisa, Lavergne ha delimitado su zona de acción en los barrios Rebolo, la Loma, La Bendición de Dios, Villas de San Pablo y Pinar del Río. También dijo que escoge estos lugares porque han tenido poca intervención social, lo cual le permite establecer los primeros acercamientos con la comunidad.

“Para mí lo mejor es poder trabajar con comunidades que sean ‘vírgenes’, porque a veces sucede que llegamos a lugares donde han trabajado otras fundaciones u ONG y les han prometido tantas cosas y no les cumplen. Eso complica un poco la misión porque hay una confianza traicionada”.

También aseguró que uno de los mayores retos, pero que al mismo tiempo le genera mucha pasión, es el trabajo con jóvenes que pertenecen a las pandillas.

Su idea es trabajar especialmente con jóvenes, ya que desde su experiencia, las fundaciones y ONG generalmente se enfocan en desarrollar programas que benefician a la población infantil, porque les parece un campo más sencillo.

Sin embargo, a los jóvenes, por ocasiones, se le considera como un caso ‘perdido’.

Y aunque muchas personas creen que es millonaria, ella sin vergüenza alguna los desmiente, asegurando que los recursos que consigue para los jóvenes son fruto de tocar las puertas de los que sí son ricos.

“Yo no soy rica, ojalá lo fuera para no tener que correr tanto, pero la gente siempre me pregunta de dónde saco el dinero, y es ahí donde el símil con Robin Hood toma sentido, yo no robo como lo hacía él, pero por mi trabajo tengo contacto con personas que tienen mucho dinero y lo que hago es llegar a esos espacios de riqueza e intento trasladarlos por medio de buenas acciones a los lugares donde no hay nada”.

‘Cleo’, la ONG que lidera

En todo este camino que ha emprendido Cécile, la vida la ha invitado a dar un paso al frente, ya que aunque lleva 15 años trabajando con comunidades en Colombia, fue solo hasta 2017 que se atrevió a ir a la Cámara de Comercio a registrar ‘Cleo’, la ONG que lidera para beneficiar a cientos de jóvenes.

Actualmente, el programa bandera de Cleo es deportivo y en la cancha de Villas de San Pablo, todas las semanas practican alrededor de 500 jóvenes, que hacen parte del proceso de rehabilitación integral.

Han sido muchas las historias que han encontrado a través de estas buenas acciones, sin embargo, para Cécile, una de las más significativas es la de unos de sus ‘muchachos’, que a los 17, cuando comenzó a trabajar con ella, aún era analfabeta, y desde ‘Cleo’ y en particular Lavergne, se dedicó de lleno a enseñarle a leer y a escribir durante tres años.

Hoy, este hijo consentido de esta francesa, no solo goza del beneficio de ser letrado, sino que hace un par de semanas le dedicó a ella él triunfó de haberse graduado como bachiller académico de un programa de validación nocturno.

Finalmente, Cécile es una apasionada por la innovación social, y una creyente del poder transformador de la fe, esa que permite pensar que todo podrá ser diferente.