Carmen Villalobos habría enviado indirecta a su expareja

Tras los rumores de la separación de Villalobos y Caicedo, la actriz confirmó a la audiencia el pasado lunes 18 de abril que su relación llegó a su fin.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solo está en los buenos momentos, también en los inesperados. Hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo la actriz.

Además, dejó claro que se encuentra atravesando un momento difícil y pidió respeto. “Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a los medios por estar presentes en cada momento de mi vida, pidiéndoles, por favor que puedan entender y darme el espacio en este nuevo capítulo de mi vida”.

Por último, mencionó que su separación no fue sorpresa para algunos de sus seguidores, pues era consciente de los rumores. “Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor, para otros no tanto. Pero como lo he expresado antes, lo más importante para mí es que siempre prime su felicidad”.