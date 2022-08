Carlos Arcieri, uno de los mejores lutier es ‘made in’ Barranquilla

“Barranquilla es mi ciudad del amor”, así recuerda al lugar que lo vio nacer, crecer y formarse.

Los días en Bellas Artes aún los recuerda como si el tiempo no pasara. “Esta es la ciudad donde me formé artísticamente e intelectualmente, de aquí me llevé todo”.

La Arenosa es Carnaval y, por supuesto, Carlos también lo es. Rememora que en su juventud fue Rey Diablo de un baile carnavalero. “Tuve una buena y emocionante juventud. Unos buenos amigos”.

Pero, sin duda alguna lo que aún recuerda a viva voz, o dicho de mejor manera: a vivo paladar, es la gastronomía barranquillera, la cocina de su madre, esa que con cerdo guisado, lentejas y arroz, le enseñó que hacer arte con las manos es una cuestión de familia.

“Yo todavía hablo de la sazón de mi mamá, era sensacional en la cocina. Un día me regalaron un pato y yo lo fui a cocinar, porque también me gusta la cocina, y me dijo: “Así no se hace, y sacó su olla a presión y lo hizo a su manera”.

Recordar a Barranquilla, para Carlos, es recordarse a sí mismo. Volver a su ciudad es sentirse completo. “Había un antropólogo francés que siempre decía que para uno sentirse bien, mejorar el estado de ánimo, o salud, lo mejor es regresar a su tierra, y eso me sucede a mí”, dice entre risas.

Su esposa también ha encontrado en La Arenosa, como dice ella, “su tercera casa”, y ese compartir los mismos gustos por la capital del Atlántico fue una de las razones para que celebrara su octava década en el mundo en su casa, arropado por la arquitectura de El Prado, en un viaje casi que al pasado.

“García Márquez lo dijo bellamente, cuando uno está llegando en barco o en avión y pone los pies en su tierra, las moléculas del cuerpo se ponen justo como debe ser”, comenta Rossana quien ha encontrado en el Nobel de Literatura colombiano, uno de sus escritores preferidos y una manera de acercarse a la cultura costeña.