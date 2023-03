Badlissi, un coach cartagenero de talla internacional

Abraham Badlissi tiene solo 26 años y ya se proyecta como un coach de talla internacional. Su más reciente actuación como entrenador del equipo Sub 19 masculino y Sub 14 femenino del FC ATHLETICO en Mooresville, Carolina del Norte, Estados Unidos, donde llevó al equipo Sub 19 a volver a ganar el torneo FC Athletico Spring Shootout, habla por sí solo.

Su gran liderazgo y espíritu deportivo genera confianza y credibilidad en los jóvenes estudiantes que sienten como el, pasión por el soccer, deporte que hasta ahora coge vuelo en las universidades norteamericanas.

Luego de terminar sus estudios de Administración de Empresas con la distinción CUM LAUDE en la Universidad de Bridgeport en Connecticut, Estados Unidos, a donde llegó este cartagenero tras ganarse una beca por buen deportista y realizar una maestría en Dirección de Fútbol en la Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea de Madrid, Badlissi tiene claro que su proyecto de vida está en la formación integral de futbolistas que buscan la excelencia en el terreno de juego.

Hoy puede decir con profunda satisfacción, que dos de los jugadores del equipo Sub 19 que entrena en este semestre, han firmado por su destacado desempeño deportivo, para vincularse a equipos de fútbol universitarios en el otoño del 2023.

Su experiencia en la academia en Mooresville, Carolina del Norte, ha sido altamente positiva comenta, con una amplia sonrisa. Los entrenamientos son rigurosos y exigentes. La interacción con los jóvenes deportistas es personalizada y en pequeños grupos para reforzar lo mejor de cada uno a nivel individual y en la cancha como equipo para lograr desempeños de alto rendimiento.

En este mundo de ayudas tecnológicas e inteligencia artificial, el deporte para Abraham es un gran aliado en la formación del carácter y la salud física y mental de las nuevas generaciones de deportistas. Por eso, su trabajo como entrenador parte del principio de disciplina, compromiso, respeto por las diferencias y pasión por el juego limpio.

Entre sus objetivos como entrenador es lograr que los jóvenes que juegan soccer y asisten a las academias de fútbol, vean en el deporte no solo un complemento a sus actividades académicas, sino que contemplen la posibilidad de hacer del deporte su estilo de vida.