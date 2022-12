Arelys Henao contó grave accidente que sufrió al salir de concierto en Boyacá

Luego sufrió un accidente en la camioneta en la que se movilizaba junto a su equipo de trabajo.

“En estos días me sucedió algo y es que en Boyacá estábamos saliendo de un concierto y fue muy difícil la salida del concierto. La alcaldesa nos montó en una camioneta y habían muchos precipicios y saliendo al otro pueblo, el conductor se quedó dormido, todos íbamos dormidos cuando sentimos fue el impacto contra la montaña, justo al lado de la carretera. No me explico, si había un abismo, cómo el carro terminó hacia la montaña. El carro quedó destrozado. Ese día volví a nacer”, contó Arelys Henao.

Agregó que por fortuna ninguno de los ocupantes del vehículo resultó con heridas graves y que solo hubo daños materiales.