Campeche no defrauda, a nivel de festivales gastronómicos en el Atlántico es uno de los que más visitantes recibe y en esta edición 37 que se cumple durante este puente festivo la gente asiste en masa.

El plan estaba cantado y por eso las familias dicen presente. Entre los visitantes que aparecen por los distintos stands en los que se ofrecen productos derivados de la ciruela se encuentra Octavio Daza quien llegó desde Barranquilla con su esposa e hijos listo para sacarle el jugo a la ciruela.

“Literalmente le estamos sacando el jugo a la ciruela, hemos probado un jugo bien frío que solo hacen aquí a base de ciruela y que jamás había probado, esto me tiene emocionado. El plan es muy chévere, la música, la calidez de la gente y solo le puedo decir a todos que se vengan a pasear por acá en este festival que año tras año crece y que está bien organizado”.

Propuestas cargadas de originalidad

Susana Mendoza, una de las fundadoras del festival ofrece como novedad tartaleta de ciruela con mermelada de ciruela y arequipe. “Me las ingenié para sacar algo novedoso y con la masa que utilizo para hacer pan, pues le di una nueva forma y encontré rellenos como el dulce de ciruela y la mermelada para seducir al público. Gracias a Dios he encontrado una buena aceptación y todo el que la ha probado le ha gustado. Son a 10 mil pesos, a buen precio y la idea es que la gente pruebe algo único, de Campeche para el mundo, estoy agradecida con Dios porque me ha dado una buena idea y porque el festival sigue creciendo en asistencia”.

Otra propuesta novedosa y con buena aceptación es la de Mirley Alarcón,quien participa con las 45 Hacedoras que le sirven todos los años al festival. Ella ofrece la vinagreta de ciruela, un buen acompañamiento para la sopa. “Aquí les ofrecemos los deliciosos derivados de las ciruelas, como tenemos el vino, la salsa, las mermeladas, los pudines y todos los derivados , pero la vinagreta ha tenido una gran acogida en un día como hoy apenas estamos empezando, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hoy ha sido un día movido, hoy también estamos viendo que nuestro festival cada año mueve mas gente”.

Para esta matrona de la ciruela, este fruto denominado el “oro verde” además de ser su sustento es el emblema de su cultura. “Soy orgullosamente campechana, los productos que creamos aquí son únicos y con toda seguridad puedo decir que no lo van a encontrar en ninguna parte del mundo”.

Por su parte Ángeles González Bueno, ofrece varios productos innovadores como el brazo de reina relleno y cubierto de arequipe de ciruela, el choco flan de ciruela, que es un pudin de chocolate relleno con vino de ciruela y picadillo de trocitos de ciruela. El flan también está hecho a base de vino de ciruela y decorado con el arequipe de ciruela. “También tenemos quesillo, o conocido también como flan de caramelo de ciruela, es súper rico está en $10,000 tenemos choco flan en $5,000 y el brazo de reina en $12,000. También manejamos combos por la compra de los tres postres y tenemos obviamente degustación como para que la gente tenga claro lo que va a comprar”.

Los turistas degustando de todo

Rina Torres es otra de las barranquilleras que decidió “pegarse la rodadita” por Campeche para probar de todo.

“Hasta ahora ha sido una experiencia importante para resaltar la creatividad y la innovación en los productos a base de ciruelas. Siento que es una comunidad llena de mucho talento y que han explotado el talento a través de diversas preparaciones con muchos productos locales y de otros lugares del país. Ha sido como una mezcla interesante en cuanto a la parte cultural, a la innovación, al emprendimiento y como una forma de mostrarse como un corregimiento pujante y que va en desarrollo”.

Riña agregó que ha probado el arequipe de ciruela que le ha parecido fantástico, también la torta, las vinagretas para ensaladas, el vino, el boli de ciruela y el jugo de ciruela, su favorito.

A su turno, Fernando Caballero, del barrio El Santuario de Barranquilla, dijo que ya ha venido varias veces a Campeche, pero que este año lo encontró más organizado. “He visto como más acogida. Se ve más gente, está como más organizado todo. Me parece que está muy bien todo. He probado el jugo de ciruela, que me parece muy sabroso”.