El reconocido actor colombiano Juan Pablo Raba hizo su debut como conferencista en Barranquilla, donde presentó su charla ‘Los Hombres Sí Lloran’, en el que abordó la importancia de la vulnerabilidad masculina y la liberación de emociones.

La conferencia se llevó a cabo en el auditorio de Cajacopi sede Prado, en que su público fue un 99% de mujeres, desde jóvenes hasta adultos. Raba, conocido por sus papeles en producciones como “Mi gorda bella”, comenzó su intervención compartiendo experiencias personales y anécdotas que revelaron su lucha interna con los estigmas que rodean la masculinidad.

Además de contar que dictar su primera conferencia, fue una estrategia planeada por su esposa Mónica Fonseca.

Lea: Whatsapp elimina ‘escribiendo’ y ‘grabando audio’: ¿de qué se tratan las nuevas funciones?

“Mi esposa me preguntó que si tenía algo para el 5 de noviembre, entonces yo le dije que no. Ella me dijo: bueno es para que acompañes a Cata al foro que hará en Barranquilla, yo le dije que listo, que no había ningún problema. A los tres días me pregunta que si ya tengo el discurso listo y yo quedé frío, y aquí estoy”, contó el actor.

Orlando Amador

Experiencia personal

A lo largo de la charla, el actor enfatizó la necesidad de redefinir la masculinidad en un mundo donde la salud mental y el bienestar emocional son cada vez más prioritarios. Raba compartió que en su crianza era normal llorar, pero que no lo era sufrir de depresión.

“Yo fui criado en una casa en donde se permitía llorar, veía a mi padre llorar solo en películas. Pero para él la depresión no existía, y por eso es que muchos artistas pasan por esto. Mi papá decía que el ser feliz era casi que una escogencia. Me criaron pensando que los hombres somos capaces de hacer cualquier cosa simplemente por tenacidad o por compromiso y que claramente tenemos que ser proveedores, padres, amantes, amigos, esposos, millonarios”, dijo.

Pero todo cambiaría con la llegada de su primera hija Josephine Joie. Su mundo cambió y dio un giro inesperado, teniendo en cuenta el tiempo en que la tuvo.

Entérese: Estrategias para abordar la violencia de género en Barranquilla y el Atlántico

“Yo la miraba y me preguntaba: ¿En qué momento a mí se me ocurre con 42 años tener una hija?, estoy completamente loco. Con ese trabajo que yo tengo, con esta forma de vivir y empecé a sentir mucho miedo, empecé a cuestionar mi pasado, mi presente, mi futuro”.

Finalmente Raba, expresó que en su podcast, lo que busca es normalizar la sensibilidad masculina, puesto que en la sociedad no les es permitido mostrarse sensibles ante cualquier persona o situación dolorosa.