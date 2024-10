Donald Trump es una de las personalidades más importantes de la política estadounidense y no solo eso, sino que en el mundo de los negocios amasó una gran fortuna que lo llevó a conseguir el poder que ha adquirido.

Y precisamente mostrar cómo fue ese ascenso es lo que presentará la película El Aprendiz, que estrena este jueves en cines y que narra la llegada al poder de un joven Donald Trump a través de un acuerdo con el influyente abogado de derecha y activista político, Roy Cohn.

Del galardonado cineasta iraní-danés Ali Abbasi, la cinta es protagonizada por Sebastian Stan como Donald Trump; el ganador del Emmy, Jeremy Strong como Roy Cohn y la nominada al Óscar, Maria Bakalova como la primera esposa de Trump, Ivana.

Para Abbasi, El Aprendiz nunca tuvo la intención de ser una narración convencional de la historia completa de Donald Trump. Más bien, su intención era elaborar un estudio más íntimo de un capítulo de su vida que tendría repercusiones significativas en la cultura estadounidense y en el mundo.

“Esto no es un episodio de History Channel. No es una película biográfica de Donald Trump. No nos interesan todos los detalles de su vida de la A a la Z. Nos interesa contar una historia específica a través de su relación con Roy”.