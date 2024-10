La muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades de Argentina. El cantante, de 31 años, cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, en la tarde del miércoles 16 de octubre.

Payne habría caído en un patio interno del hotel Casa Sur, en el barrio Palermo, en el que funciona una cafetería, que en ese momento estaba vacía, por lo que nadie más resultó herido.

De acuerdo con la versión que ha entregado a medios de comunicación el director del servicio de emergencia de la capital argentina (SAME), Alberto Crescenti, el cantante habría sufrido una “fractura de base de cráneo” que le produjo la muerte de manera inmediata.

Minutos antes de la fatal caída, personal del hotel llamó a la línea de emergencia 911 para alertar sobre un “hombre agresivo” que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol. (...) Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, se escucha en la llamada, que se ha filtrado en redes sociales.

También advierten sobre el riesgo que corría la vida de Liam Payne: “Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires indicó en un comunicado que, al llegar la Policía al hotel, el encargado del lugar “afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón (patio) interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”.

También circulan en redes sociales las fotografías que tomó el personal del hotel Casa Sur de la habitación donde se estaba hospedando Liam Payne.

Una de las imágenes muestra la pantalla del televisor destrozada, lo que evidenciaría la violencia de la que hablaban en la llamada al 911.

Personal de criminalística igualmente encontró medicamentos y alcohol en la habitación durante la revisión de la habitación.

En una inspección ocular en la planta baja del pulmón del hotel donde se halló el cuerpo de Payne, se observó una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular, y se levantaron “complejos papilares” sobre esos objetos.

En el cuarto, los funcionarios recogieron varios ‘blíster’ de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre.

Los científicos levantaron huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico. Criminalística también encontró en el lugar una notebook y al pasaporte, que la fiscalía dispuso que entregara al personal policial.

Tomada de X @maicenitachan Un televisor con la pantalla destrozada en la habitación de Liam Payne en el hotel Casa Sur.

Tomada de X @maicenitachan Velas, polvos blancos y papel aluminio en la habitación de Liam Payne en el hotel Casa Sur.

Decenas de fanáticos de One Direction se reunieron en la calle donde está ubicado el hotel Casa Sur, en Buenos Aires, con velas encendidas y carteles en homenaje a Liam Payne.

Los seguidores del británico en Argentina se abrazaban mientras lloraban por el fallecimiento del artista.

Agencia EFE Fanáticos encienden velas tras el fallecimiento del cantante Liam Payne.

Horas antes de su muerte, Liam Payne había publicado en su cuenta de Snapchat una foto suya con un mensaje que decía: “Hermoso día en Argentina”.

El pasado 2 de octubre asistió a un concierto de su excompañero en One Direction Nlall Horan en Buenos Aires y se hizo una foto con el que subió en las redes.

El quinteto One Direction, que quedó en tercer lugar cuando se presentó en The X Factor y rápidamente firmó con Syco Entertainment, fue una de las boy bands más populares y de mayores ventas de todos los tiempos.

Entre 2010 y 2016 la banda británica vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo impulsada por éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”.

En 2017, Payne debutó como cantante solista con ‘Strip That Down’, después de que One Direction anunciara una pausa indefinida. Su álbum debut “LP1″ fue lanzado en 2019.

Con información de EFE.