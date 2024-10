Timido, con un copete hacia adelante, luciendo jeans y un suéter blanco, Liam Payne con apenas 16 años, se presentaba por segunda ocasión al reality The Factor X para mostrarle su talento al mundo. Era Junio de 2010 y Payne buscaba a toda costa un cupo para seguir en competencia, pero obtuvo más que eso, fue convocado para ser parte del inicio de una de las bandas más emblemáticas de la última generación: One Direction.

Tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que Liam formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell. Llegaron a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Syco.

Cabe recordar que en 2008, un Liam de apenas 14 años hizo su primera aparición en The X Factor. Aunque avanzó en las primeras fases del programa bajo la mentoría de Simon Cowell, sin embargo, fue el mismo Cowell quien decidió eliminarlo, argumentando que “aún no estaba listo” para la competencia.

En lugar de desanimarse, Liam Payne tomó esa crítica como una motivación para regresar más fuerte. Dos años más tarde, en 2010, volvió al escenario con una versión de Cry Me A River de Michael Bublé, que dejó a todos boquiabiertos.

“Es difícil quedar afuera y no quiero sentirlo otra vez, solo quiero pasar”, confesó el joven Liam antes de su audición. Esta vez, su interpretación le valió una ovación de pie y la aprobación unánime del jurado, incluyendo la tan ansiada afirmación de Simon Cowell. “Hoy es mi oportunidad de demostrarle a Simon que tengo lo que se necesita y significaría mucho obtener un ‘sí’ de él”, dijo en ese momento.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.