Exceso de vello corporal en las mujeres: ¿Qué lo produce?

Sin embargo, de lo que comunmente no se habla, o no se tiene en cuenta, es que el exceso de vello corporal en las mujeres no se trata solamente de un tema estético; sino que también puede ser el reflejo de un padecimiento médico llamado hirsutismo, que suele ser producto de un desorden hormonal o, incluso, síntoma de algo mucho más grave como tumores en los ovarios o en las glándulas suprarrenales.