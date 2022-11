Salud 01:56 PM

Conozca todo del BQ1, la subvariante del ómicron llamada ‘perro del infierno’

No se trata de una variante del covid-19, sino de una subvariante del ómicron que no causa mayores síntomas. Sin embargo, el ECDC hizo un llamado a los países europeos para no bajar la guardia.