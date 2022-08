“Ni con todo el dinero mi cuerpo volverá a ser el mismo”: Jessica Cediel

Además, en las últimas horas Cediel decidió conceder una entrevista a la emisora ‘W Radio’, por medio de la cual fue más específica a la hora de revelar detalles de lo vivido.

Los problemas de la modelo iniciaron hace 11 años atrás y a partir de entonces se tomaron 3 decisiones en el marco de lo legal.

“En primera instancia, la justicia colombiana falló a mi favor. Después no estuvo de acuerdo la parte en contra, ellos apelaron y en segunda instancia en el año 2019 ellos ganaron a su favor”, relató la modelo.

“De igual manera así como ellos lo hicieron, yo no estuve de acuerdo tampoco y ya en tercera instancia interpuse el recurso de casación ante la Corte Suprema y finamente se ratificó el primer fallo en donde la justicia colombiana había encontrado a través de todo este proceso, pruebas y testimonios que había sido una falla por parte de ellos y no mía, yo simplemente hablé con la verdad”, contó.

Posteriormente, aseguró que ni todo el dinero del mundo alcanzaría para subsanar el daño sufrido.

El daño que me hizo este señor es invaluable, no hay absolutamente nada, ni un centavo, ni 1.000 millones de dólares que puedan recuperar mi cuerpo, mi vida, mi salud mental, psicológica, física, todas las burlas el señalamiento, el daño a mi a mi familia, no hay nada que lo pueda pagar”.

A raíz de los biopolímeros, Jessica Cediel tuvo que someterse a cinco cirugías a lo largo de los años, sumado al hecho de someterse a largos procesos de recuperación que, sin embargo, no detuvieron su carrera profesional, que se mantuvo vigente durante el tiempo, con trabajos en diversos programas de televisión y campañas publicitarias.

“Yo solo le doy gracias a Dios de que me permite estar viva, de que me permite contarlo y puedo ser la voz de muchas mujeres que pasan por el mismo infierno y que desgraciadamente no tienen a nadie que las escucha, las apoye y entienda”, concluyó Cediel en W Radio.