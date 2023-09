“Solo la prevención evitará el tsunami de cáncer en las próximas dos décadas”

Además, hay otros factores de riesgo como el consumo de alcohol, que cada año provoca 741.000 casos de cáncer en el mundo, "incluso en bajas cantidades", advirtió, o la obesidad, "que provoca doce tipos de cáncer distintos" y que se ha convertido en una epidemia global impulsada por el consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados.

Asimismo, la experta recordó que infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C o el virus del papiloma humano también provocan cáncer pero todas ellas son evitables con cribados y revisiones y con vacunas, ha subrayado.

Weiderpass subrayó también el valor de la investigación porque aún es necesario investigar sobre otros factores de riesgo como el benzeno, las carnes procesadas, la contaminación ambiental o la exposición al amianto, la exposición al plomo o el aspartamo (edulcorante artificial).

Estudiar, vigilar y prevenir estos factores es para Weiderpass "la mejor manera y la más rentable de evitar el cáncer", concluyó.

Por su parte, Pollán explció que "no todo está en los genes" y que muchos tipos de cáncer se podrían evitar siguiendo pautas sencillas como no fumar, no beber, seguir una dieta saludable y basada en el consumo de cereales integrales, legumbres, fruta, verdura y aceite de oliva.

Además, seguir las indicaciones de la OMS como evitar el sedentarismo y practicar 150 minutos semanales de actividad moderada (equivalente a pasear rápido media hora al día) serían de gran ayuda, según Pollán, quien lamentó que en España "el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres" no hace absolutamente nada de ejercicio en su tiempo libre.