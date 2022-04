El párkinson llevó a Alfredo a ser escritor, bilingüe, pianista y bailarín

Este lunes cuando se conmemora el Día Mundial del Parkinson, Jiménez López le demuestra al mundo su valentía y que pese a convivir con esta enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, le sigue sonriendo a la vida y recorriendo nuevos caminos.

“En 2012 fui diagnosticado con Parkinson, en ese entonces trabajaba en Cerro Matoso. Mi esposa me empezó a decir que me estaba notando cansado y mi concuñado que es psiquiatra me pidió que viera a un neurólogo porque me veía un poco lento. Yo había notado ciertas cosas, un día la mano derecha me había temblado un poquito, pero nada extraordinario. Fui a un neurólogo y me dijo que tenía una deficiencia en la producción de dopamina, le dije que me ‘tradujera’ eso y me explicó que se trataba de Parkinson”, de esta manera se enteró lo que padecía.

Ahora, sentado en la biblioteca que tiene en su apartamento cuenta que haberse refugiado en la lectura, ha permitido que la enfermedad de pasos grandes.

“El médico me dijo que eso era incurable y que lo único que puede mermar el curso de la enfermedad es la actividad física, tomar la medicina que controla los síntomas y actividades como leer, escribir o aprender una lengua extranjera”, dice este padre de dos hijos.