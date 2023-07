Cuidadores de personas con discapacidad, héroes anónimos al servicio

Angie Rodríguez es una madre cuidadora y luchadora, de un pequeño de 6 años, llamado Santiago. Con diagnóstico de encefalopatía epiléptica, el niño ha estado 25 veces en UCI y le han realizado dos cirugías.

“Hay días que convulsiona ocho veces, en esos momentos me toca salir corriendo con él, soy su cuidadora 24 horas, debemos bañarlo, darle la comida, todavía hace sus necesidades en pañales. Le dedicó mi vida a él, por eso no puedo trabajar, para darle toda la atención que necesita”, aseguró Angie a EL HERALDO.

Para Angie este proceso no ha sido fácil, dedica su vida entre luchas para que ‘Santi’ merezca la atención necesaria y la búsqueda de recursos que el pequeño necesita. Todo lo hace por el amor hacía su hijo. “Yo siempre he dicho que Dios les da hijos especiales a padres especiales, Santiago es una bendición en nuestras vidas. Aunque muchas veces uno se tiene que cohibir de muchas cosas por su hijo. Cuando salgo con él todo el mundo me queda mirando, me toca subirme en un bus con él y con su silla especial. Pero él también es un niño y hace parte de la sociedad, como cuidadores estos son retos que vivimos a diario”, expresó.